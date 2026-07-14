"Євросолідарність" підтримує відставку уряду Свириденко і вимагала цього вже вісім місяців тому, заявив Порошенко

Партія "Європейська солідарність" підтримує відставку чинного складу уряду та вимагала цього ще вісім місяців тому, коли була проведена масштабна операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", заявив народний депутат України, лідер політсили Петро Порошенко.

"23 листопада, 8 місяців тому більше ста народних депутатів цієї Верховної Ради, представники кожної фракції Верховної Ради України поставили свій підпис за відставку уряду, якому так плескала зараз Верховна Рада. Це божевілля. Якщо ви плескаєте, чого ви їх відставку відправляєте? Можете мені пояснити, якщо вони такі хороші, чого ж ви їм рік попрацювати не дали?", – сказав Порошенко під час виступу в парламенті.

Він зазначив, що до складу чинного уряду входять віце-прем’єри, яким висунута підозра по справі "Мідас". Також політик звинуватив уряд у тому, що той не провів реформу євроінтеграції та "не відкрив чотири з шести кластерів".

"Для того, щоб підтримати нашу вимогу про відставку цього уряду ви чекали вісім місяців. Хіба по "Міндічгейту" вам було не зрозуміло з самого початку? Хіба після того, як Верховну Раду зґвалтували і примусили голосувати за атаку на незалежну антикорупційну інфраструктуру? За рішення, з яким ми увійшли в жорстку конфронтацію з партнерами", – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 14 липня прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. За відповідну постанову №15407 проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

З відставкою Свириденко йде у відставку весь склад уряду.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради України, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Свириденко на посаду прем’єр-міністра України, на якій вона змінила колишнього голову українського уряду Дениса Шмигаля, який обіймав посаду більше п’яти років, Верховна Рада призначила 17 липня 2025 року.

10 листопада 2025 року було оголошено про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". 11 листопада фракція "Євросолідарності" надіслала офіційний лист до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою видати підписні листи і почати процедуру оголошення недовіри чинному складу Кабінету міністрів України.

Декілька депутатів заявляли, що Свириденко, ймовірно, буде призначена послом України у США замість Ольги Стефанішиної, яка залишає дипломатичну службу. В той же час, джерело "Інтерфакс-Україна" заявляє, що Свириденко не розглядає для себе посаду посла.