Рада розширила секторальні санкції проти фінсектору РФ на операції з віртуальними активами та з криптобіржами

Верховна Рада затвердила рішення Ради національної безпеки та оборони про розширення за пропозиціями Національного банку України секторальних санкцій, застосованих щодо фінансових установ РФ, серед іншого на операції з усіма віртуальними активами, забезпеченими російським рублем (стейблкоїни), та операції з криптобіржами, платформами та іншими постачальниками інфраструктури фінансових послуг, які забезпечують проведення операцій з рублевими стейблкоїнами.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідну постанову проголосувало 312 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У Нацбанку пояснили, що запроваджені у 2023 році секторальні санкції стали важливим елементом тиску на агресора, водночас, з того часу фінансова інфраструктура, у тому числі російська, суттєво змінилася, поставивши санкційну політику України перед новими викликами. Під тиском санкцій Росія постійно шукає альтернативні механізми доступу до міжнародної фінансової інфраструктури та трансформує свої інструменти розрахунків. Одним із ключових таких інструментів стали віртуальні активи: за підтримки дружніх країн РФ формує власну паралельну екосистему розрахунків, спрямовану на обхід санкцій – з’являються нові криптовалютні біржі, платформи та сервіси, створюються нові види віртуальних активів, зокрема прив’язані до російського рубля.