Свириденко після відставки: За честь було працювати для України

Юлія Свириденко після відставки з посади прем’єр-міністра України заявила, що для неї було за честь працювати для України.

"Дякую всім за підтримку. За честь було працювати для України!", – написала Свириденко в телеграм-каналі після погодження Верховною Радою її відставки.

У вівторок Рада прийняла відставку прем’єрки Юлії Свириденко. Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.