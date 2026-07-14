У фракції "Слуга народу" не готові звільняти міністра оборони – нардеп

Парламентарі з фракції "Слуга народу" не готові звільняти Михайла Федорова з посади міністра оборони, вважає член фракції Ольга Василевська-Смаглюк.

"Питанню можливого звільнення Федорова з посади міністра оборони було присвячене мінізасідання фракції у Верховній Раді, під куполом, де навколо Давида Арахамії (голова фракції "Слуга народу" – ІФ-У) було дуже багато народних депутатів, які казали, що вони не готові звільняти Федорова з посади", – сказала Василевська-Смаглюк на брифінгу у вівторок.

За її словами, Арахамія дав зрозуміти, що причина можливої відставки Федорова – "системний конфлікт із головнокомандувачем Сирським".

"Для мене досить дивно, що про цей конфлікт заговорили тільки зараз, хоча він вже давно точиться і ні для кого не був секретом… ще під час призначення Федорова міністром оборони", – додала вона.

При цьому народна депутатка підкреслила, що і в фракції, і в профільному комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки всі розуміють: посада міністра оборони – це квота президента і він має право призначати та звільняти кого забажає, як це написано в Основному Законі. Вона зазначила, що комітет підтримає будь-яку пропозицію глави держави.

Коментуючи можливу ротацію і перехід міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони, Василевська-Смаглюк сказала, що він завжди заявляв: функція поліцейських – не воювати, а підтримувати правопорядок і забезпечувати безпеку всередині країни.

"Як він після цього перейде в Міноборони, яка буде взаємодія колишнього міністра внутрішніх справ у новій ролі міністра оборони з солдатами на фронті? Для мене це поки що загадка", – зазначила народна депутатка.