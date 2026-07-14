Рада має намір декриміналізувати розповсюдження порнографії повнолітніми

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію розповсюдження порнографії повнолітніми особами.

За таке рішення проголосували 231 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Проєкт закону (№ 15294) про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії декриміналізує ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру повнолітніми особами.

Крім того, зміни до статей 301-303 Кримінального кодексу передбачають посилення відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Збут або розповсюдження порнографічних творів, зображень чи інших предметів малолітнім особам, а також їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років із додатковим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Примушування повнолітньої особи до участі у створенні порнографічних матеріалів карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з аналогічним додатковим обмеженням.

Якщо зазначені злочини вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або з отриманням доходу у великому розмірі, покарання посилюється – позбавлення волі від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Окремо передбачено відповідальність за проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх або малолітніх осіб, створення чи утримання місць розпусти із залученням дітей, а також за сутенерство або втягнення неповнолітніх у заняття проституцією.