Рада заснувала орден Європи

Верховна Рада України заснувала орден Європи.

За відповідний законопроєкт (№ 15359) про внесення зміни до статті 7 закону "Про державні нагороди України" в цілому проголосував 271 народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно із законопроєктом, орден Європи вручатимуть особам за видатні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на здобуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Як зазначається у законопроєкті, орденом Європи також нагороджуватимуть осіб "за вагомий внесок у допомогу Україні, спрямовану на посилення її стійкості у захисті незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, утвердження дружніх і всебічних відносин між народами".