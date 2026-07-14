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Єврокомісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами ОПК ЄС – Кубілюс

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Єврокомісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами ОПК ЄС – Кубілюс
Фото: https://www.facebook.com/KubiliusA/

Європейська комісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами оборонної промисловості Європейського союзу: Європейський фонд оборони (EDF, The European Defence Fund) та Програма європейської оборонної промисловості з Інструментом підтримки України (EDIP/USI The European Defence Industry Programme/Ukraine Support Instrument).

Про це на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс.

"Спільні оборонні проекти сприяють швидкій інтеграції України до ЄС. З Михайлом Федоровим (міністр оброни – ІФ-У) ми підписали угоди про співпрацю з Україною по двом ключових програмах оборонної промисловості – EDF та EDIP/USI", – написав він.

Кубілюс констатував, що Україна стає частиною політик та інструментів Європейського союзу. "Інтеграція триває!" – наголосив європейський комісар.

#україна #єк #кубілюс #опк #edf
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