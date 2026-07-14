Свириденко наразі не розглядає посаду посла України в США – джерело

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наразі не розглядає для себе посаду посла України в США, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

Як повідомив співрозмовник, обізнаний із ситуацією, станом на зараз Свириденко не планує погоджуватися на посаду посла в США.

Як повідомлялося, 13 липня Свириденко заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) висловив ймовірність, що її буде призначено послом України в США.