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Свириденко наразі не розглядає посаду посла України в США – джерело

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Свириденко наразі не розглядає посаду посла України в США – джерело
Фото: Урядовий портал

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наразі не розглядає для себе посаду посла України в США, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

Як повідомив співрозмовник, обізнаний із ситуацією, станом на зараз Свириденко не планує погоджуватися на посаду посла в США.

Як повідомлялося, 13 липня Свириденко заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) висловив ймовірність, що її буде призначено послом України в США.

#кабмін #кадри #свириденко
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