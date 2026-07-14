Кос: аргументи на користь членства України в ЄС дуже вагомі

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що аргументи на користь членства України в Європейському союзі є "дуже вагомими".

Таку думку вона висловила у вівторок в Брюсселі на пресконференції по завершенню третьої міжурядової конференції Україна-ЄС щодо набуття членства.

"Сьогодні ми відкриваємо шостий (переговорний) кластер. Цей кластер включає зовнішні відносини, а також нашу політику безпеки та оборони в цих сферах. Аргументи на користь членства України в ЄС дуже вагомі: майбутня архітектура безпеки нашого континенту немислима без України з її опором жорстокій війні Росії. Українці перетворили свою країну на військову державу з можливостями, з якими мало хто з інших країн може зрівнятися, особливо з технологіями безпілотників, що швидко розвиваються", – заявила європейський комісар.

За словами Кос, у питанні відновлення оборони Європи "потрібно спиратися на цей досвід сьогодні". "Україна має більшу геополітичну вагу, ніж будь-коли у своїй історії. Метою цієї Комісії є побудова незалежної Європи, яка твердо відповідає за свою долю у світі великих держав, і незалежній Європі потрібна сильна, процвітаюча та стабільна Україна як частина нашого Союзу. Інтегрована Україна в ЄС є безпрограшною для обох сторін. Це зробить нас усіх безпечнішими, а також зміцнить промислову базу Європи та зменшить стратегічну залежність", – деталізувала вона.

При цьому європейський комісар висловила переконання, що, як наступний крок, ми повинні якомога швидше перейти до відкриття решти чотирьох переговорних кластерів". "Всі вони технічно готові. Україна виконала всі умови", – додала Кос.