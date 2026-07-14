Кос: окрім виконання Україною критеріїв щодо членства, потрібні політичні зобов'язання лідерів ЄС

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що у процесі вступу України в Європейський союз необхідні не тільки виконання Києвом всіх критеріїв, але й відповідні зобов'язання лідерів держав-членів.

Таку думку вона висловила у вівторок в Брюсселі на пресконференції по завершенню третьої міжурядової конференції Україна-ЄС щодо набуття членства, відповідаючи на запитання щодо можливих строків завершення переговорного процесу.

"Процес вступу справді побудований на двох стовпах. Один стовп – це технічний (виконання критеріїв щодо членства – ІФ-У), де ми дійсно досягаємо результатів, якщо я говорю про Україну та інших кандидатів, а також Молдову, з процесом початкового етапу. Інший стовп пов'язаний з динамікою в державах-членах. Моя особиста думка полягає в тому, що було б дуже корисно, якби ми могли отримати певні зобов'язання також від лідерів наших держав-членів", – сказала Кос.

Європейський комісар повідомила, що в жовтні лідери держав-членів ЄС проведуть обговорення процесу розширення на засіданні Європейської Ради. "Я сподіваюся, що вони також підтримають процес вступу діями, подібними до того, що ми пережили в 1999 році в Гельсінкі, де лідери взяли на себе зобов'язання щодо того, що Європейський Союз буде готовий приймати нових членів з 2002 року, як тільки вони виконають усі критерії", – пояснила вона.

При цьому Кос наголосила, що у процесі набуття членства "потрібно все". "Звичайно, спочатку нам потрібні результати кандидатів, але нам також потрібна тверда відданість лідерів у ці геополітичні часи, коли ми все ще використовуємо методологію, яка плюс-мінус така ж, як і 40 років тому. Тож я сподіваюся, що восени ми також отримаємо цю відданість", – підкреслила європейський комісар.