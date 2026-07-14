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Качка переконаний, що Україна може виконати критерії всіх шести переговорних кластерів до кінця 2027

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Качка переконаний, що Україна може виконати критерії всіх шести переговорних кластерів до кінця 2027
Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що Україна може виконати критерії всіх шести переговорних кластерів до кінця 2027 року.

У вівторок в Брюсселі на пресконференції по завершенню третьої міжурядової конференції між Україною та ЄС щодо набуття членства, Качка підтвердивши своє бачення того, що всі переговорні кластери готові для відкриття, сказав: "Щодо виконання контрольних показників, наш план залишається незмінним – до кінця 2027 року, щоб прийняти та розпочати впровадження всього необхідного законодавства".

Віце-прем'єр вказав, що завдяки впровадженню Угоди про асоціацію Україна-ЄС Київ досяг високого рівня впровадження ключових вимог ЄС. "Тож ми не починаємо з самого початку. Тому для нас відкриття кластера є переходом до завершального етапу переговорів, коли ми можемо перевірити та довести, що ми все зробили", – констатував Качка.

Він також зазначив, що "навіть у сфері верховенства права, яка вважається найвимогливішою, працюють всі інституції". "Ми, дійсно, успішно здійснюємо довгострокові структурні реформи верховенства права, незважаючи на будь-які політичні дебати в парламенті щодо цього чи іншого правового акту, необхідного для вдосконалення реформ", – наголосив український високопосадовець.

Качка також нагадав, що і судова реформа в Україні розпочалася 10 років тому. "Це відправна точка, яка пояснює, чому я вважаю, до кінця наступного року (виконання критеріїв кластерів – ІФ-У), є справді розумною", – підсумував він.

#україна_єс #качка #кластери
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