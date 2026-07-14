Україна та ЄС офіційно відкрили 6-й переговорний кластер щодо членства в ЄС – міністр Бірн

Україна та Європейський Союз офіційно відкрили шостий переговорний кластер – Зовнішня політика – у процесі набуття Україною членства в ЄС.

Про це у вівторок по завершенню третьої міжурядової конференції заявив міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн.

"Я радий оголосили про відкриття шостого переговорного кластеру з Україною", – сказав він на пресконференції, продовживши: "Це другий кластер, який Європейський Союз відкрив з Україною після відкриття першого кластера Основи у червні. Я вітаю цей постійний імпульс щодо кандидатури України після тривалого періоду без руху".

Бірн наголосив, що протягом останніх кількох років, "незважаючи на постійну агресивну війну Росії, Україна досягла значного прогресу та доклала реальних зусиль для узгодження свого національного законодавства з законодавством ЄС". "Це досягнення України в процесі розширення, за найскладніших обставин, ще більш вражаюче. Сьогоднішня конференція демонструє не лише нашу відданість процесу вступу України, але й відданість України своєму шляху до ЄС, нашому Союзу та нашим цінностям. Прогрес, якого ми досягаємо сьогодні, також є важливим сигналом для громадян України, які перебувають на передовій європейських цінностей свободи, демократії та рівності", – зазначив ірландський міністр.

За його словами, протягом наступних місяців ірландське президентство буде працювати над продовженням "просування кандидатури України відповідно до чинної методології розширення та спираючись на технічну роботу з початкового етапу, успішно проведену головуваннями Данії та Кіпру протягом минулого року". "Тим часом ми закликаємо вас, Тарасе, (звернувся він до присутнього Тараса Качки) та Україну продовжувати впроваджувати необхідні реформи, особливо в галузі основоположних принципів. Україна є важливим членом європейської родини, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Україну та її громадян у Європейському Союзі", – заявив Бірн.