Кос: всі переговорні кластери готові для відкриття з Україною, технічна робота продовжується

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що зроблено все для того, щоб відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України в Європейський союз, і якщо для офіційного відкриття ще треба почекати, то технічна робота над всіма кластерами триває.

"Ми відкриємо шостий кластер. Він стосується зовнішніх відносин обох країн (мова йде про Україну та Молдову – ІФ-У). Йдеться також про співпрацю в обороні та боротьбу з гібридними загрозами. Обидві країни роблять свій внесок у європейську структуру безпеки", – сказала вона у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Міжурядової конференції з Україною, яка пройде від головуванням Ірландії. Дублін наразі головує в Раді ЄС.

Кос знову констатувала, що Європейська Комісія вважає, що по відношенню до України "все готове до якомога швидшого відкриття всіх кластерів". "Власне, саме тому ми минулого року провели так званий процес фронтального завантаження. Тож питання про те, наскільки швидко ми зможемо відкрити решту чотирьох кластерів, залежить від головування, а також від держав-членів. Але навіть якщо нам доведеться трохи почекати, технічна робота триває", – запевнила вона.

Європейський комісар висловила переконання, що Україна "точно знає, особливо щодо першого кластера та шостого кластера з сьогоднішнього дня, що вона має зробити, і що вона зробить". "Тож у нас є чіткий графік того, що потрібно зробити не лише цього року, але й пізніше, і ми уважно стежимо за всіма пунктами, які є частиною основоположних принципів. Я сподіваюся, що з новим урядом в Україні ми отримаємо новий поштовх для ще більшої реалізації з боку Києва", – наголосила Кос.

У цей день, окрім України та Молдови, також пройдуть Міжурядові конференції з Албанією та Чорногорією, тому Кос назвала цей день "супер-вівторок".