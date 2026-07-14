Качка: немає жодних перешкод для відкриття всіх переговорних кластерів в процесі вступу України в ЄС

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляє, що немає перешкод для вступу України в Європейський союз і очікує, що інші кластери також будуть відкрити найближчим часом.

Про це він сказав у вівторок в Брюсселі, прибувши на засідання Міжурядової конференції зі вступу України в ЄС. "Процес вступу України йде без жодних перерв. Це справді гарна новина. Звичайно, були більші очікування, викликані загальним відчуттям імпульсу, але ми раді, що всі держави-члени залучені до процесу, і ми не бачимо суттєвих перешкод для процесу вступу", – заявив Качка.

За його словами, українська сторона зараз зосереджується на виконанні критеріїв вступу, "зокрема критеріїв щодо верховенства права, та підготовці проміжного звіту про оцінку критеріїв". "Тож це справді хороший темп для процесу вступу", – вважає віцепремєр.

Відповідаючи на запитання щодо відкриття інших кластерів (їх шість, тому після відкриття шостого та вже відкритого першого залишиться відкрити чотири кластери – ІФ-У), Качка зазначив, що вже на цьому тижні очікується засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, на якому, як очікується, будуть обговорені решта чотири кластери. "Тож ми очікуємо новин будь-коли. Ми точно знаємо, що немає жодних перерв, жодних відкладень на період після цієї літньої перерви", – переконаний він.

Коментуючи на прохання журналістів можливий вплив на процес інтеграції зміни уряду в України, Качка сказав: "Ні. Бачите, це (європейська інтеграція – ІФ-У) безумовний пріоритет для українського уряду, щоб йшли переговори, а також процес реформ. Тому ми вважаємо, що новий уряд буде кращою, ефективнішою командою, яка вирішуватиме як нагальні, так і надзвичайні проблеми, пов'язані зі стійкістю наших міст, нашої країни в рамках підготовки до зими, а також структурні реформи, необхідні для процесу вступу", – запевнив він.