Каллас: щодо 21-го пакету санкцій для РФ згоди немає, хоча ми досить близько

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас констатує відсутність консенсусу щодо запровадження 21-го пакету санкцій для Росії, сподіваючись на його ухвалення найближчим часом.

Про це вона повідомила у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з закордонних справ.

"Я шкодую, що ми не маємо згоди щодо 21-го пакету, хоча мушу сказати, що ми досить близькі… Звичайно, держави-члени мають різні причини. Сьогодні ми також мали ці інтенсивні дискусії, і заклик полягав у тому, щоб справді зосередитися на припиненні цієї війни, що ми зараз намагаємося зробити, чинячи більший тиск на Росію", – сказала Каллас.

Високий представник наголосила, що для економіки країн-членів ЄС "найкраще, коли ця війна закінчиться". "Тож нам потрібно ще більше посилити тиск, щоб зупинити це, і водночас допомогти Україні, щоб Росія справді побачила, що сідає за стіл переговорів. Зараз у нас є це вікно можливостей, враховуючи, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж вона була, а Росія перебуває в слабшій позиції, ніж була раніше. І нам потрібно справді прийняти цей короткостроковий біль заради довгострокової вигоди", – деталізувала Каллас.

Високий представник зазначила, що триває робота над питанням щодо заборони на в’їзд колишнім учасникам бойових дій, які становлять "ризик для нашої власної безпеки". "Ми не повинні дозволяти цим людям приїжджати до Європи… Це небезпечні люди", – переконана вона.