Представники ЦВК обговорили в Угорщині організацію голосування виборців за кордоном

Делегація Центральної виборчої комісії України на чолі з головою ЦВК Олегом Діденком відвідали Угорщину, де обговорили з представниками Національного виборчого офісу країни досвід в організації голосування виборців за кордоном, а також можливості відкриття додаткових дільниць на території цієї держави для голосування громадян України.

"Через війну кількість наших громадян за межами України збільшилась за різними даними до 5-6 мільйонів осіб. І буде дуже складно забезпечити їм право голосу. Тому ми активно вивчаємо ситуації в країнах, які мають схожий досвід забезпечення виборчих прав громадян за кордоном. Це, по суті, основна ціль нашого візиту, а також – комунікація щодо можливості голосування в Угорщині українських громадян поза межами дипломатичних установ та готовності місцевої влади сприяти нам у цьому", – цитують Діденко на сайті ЦВК.

Також представники ЦВК зазначили значне зростання кількості громадян України на території Угорщини.

"Якщо говорити про Угорщину, то 2019 року близько 5 тис. громадян України перебували тут на консульському обліку. Зараз, за даними МЗС України, в цій державі – фактично більше ста тисяч наших виборців", – наголосив член комісії Сергій Постівий.

Щоб забезпечити голосування фактичної кількості українських громадян, які перебувають в Угорщині, потрібно створити від 10 до 20 додаткових дільниць – в залежності від кількості виборців, що проявляють готовність голосувати, коли на це будуть відповідні умови.

Президент Національного виборчого офісу Угорщини Аттіла Надь запевнив у готовності допомогти Україні з організацією повоєнних виборів на території Угорщини, зокрема, у питаннях виборчої інфраструктури в їхній країні.

Також він поділився досвідом голосування за кордоном угорських громадян. Зокрема, розповів, що на парламентських виборах цього року угорські громадяни проголосували у 150 країнах світу. На території Європейського Союзу найбільше угорців проголосувало в Німеччині, а понад 10 000 громадян – у Лондоні. Тому у великих містах зі значною кількістю громадян Угорщини утворювали дільниці поза межами дипломатичних установ.

Українська делегація зустрілась з представниками посольства Румунії в Угорщині.

"Румунія – одна з країн, що має велику кількість своїх громадян за кордоном. В Італії, Іспанії, Великобританії – в кожній з цих країн – проживає близько мільйона румунських виборців. Румунія має досвід відкриття понад 950 дільниць поза межами дипломатичних установ. Надзвичайний і повноважний посол Румунії в Угорщині Габріель Шопанда поінформував, як працюють ці дільниці, в яких локаціях найчастіше відкриваються та до яких труднощів потрібно бути готовими", – йдеться у повідомленні.

Також українська делегація зустрілась з представниками надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині та українською громадою.