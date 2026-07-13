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Політика

Каллас: рішення МОК повернути росіян – сліпе до реальності

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Каллас: рішення МОК повернути росіян – сліпе до реальності

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас назвала "сліпим до реальності" рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) запросити назад російських спортсменів. Вона також повідомила про те, що Європейська комісія припиняє фінансування Венеційського бієнале, яке вже дозволило участь росіян.

Про це вона повідомила у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з закордонних справ повідомила.

"Рішення Міжнародного олімпійського комітету запросити російських спортсменів назад на міжнародні змагання є сліпим до реальності. Міністри рішуче засуджують таке рішення, оскільки воно збігається зі вбивством Росією рекордної кількості українських мирних жителів. Тож схоже, що Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі напади. Комісія припиняє фінансування Венеційської бієнале. Культура та підтримка не повинні стати засобом приховування агресії", – заявила Каллас.

Високий представник також повідомила, що сьогодні Рада ЄС з закордонних справ "вдев’яте поспіль запровадила нові санкції проти Росії". "Ми запроваджуємо санкції проти Росії з безпрецедентною швидкістю та масштабом. Сьогоднішні заходи, разом із майбутнім 21-м пакетом санкцій, містять понад 250 санкціонованих осіб. Це наш найбільший раунд індивідуальних санкцій з часів вторгнення Росії у 2022 році. Головною мішенню є фінансова основа російської військової машини", – наголосила вона.

Каллас окремо зупинилася на питанні російських кібератак, які "зростають за масштабами та серйозністю". "ЄС та Велика Британія одночасно запровадили санкції проти ширшої екосистеми, яка уможливлює ці атаки, включаючи злочинців, хактивістів та компанії, що діють за наказом Москви. Це найбільший пакет кіберсанкцій ЄС, який будь-коли приймався. ЄС також викличе представника Росії до Європейського Союзу щодо кіберкампанії Москви", – повідомила Високий представник.

#каллас #мок #єс #росіяни
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