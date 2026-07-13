Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга про саміт у Парижі: основне – посилення антибалістичних спроможностей України та розвиток Коаліції охочих

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга про саміт у Парижі: основне – посилення антибалістичних спроможностей України та розвиток Коаліції охочих
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що приєднається до роботи саміту "Коаліції охочих" у Парижі, розповів про основні питання, що розглядатимуться на заході.

"Порядок денний сьогодні зосереджений на зміцненні оборони України, зокрема антибалістичних спроможностях, розвитку Коаліції охочих та координації подальших кроків з нашими найближчими партнерами для збільшення безпекової підтримки України", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, разом із Першою леді Оленою Зеленською він також проведе зустріч із Генеральним директором ЮНЕСКО, щоб обговорити подальшу співпрацю щодо захисту культурної спадщини України та розвитку нашого стратегічного партнерства з цією організацією.

"Від Брюсселя до Парижа ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб пришвидшити ухвалення рішень, які зміцнюють оборону, стійкість та європейське майбутнє України", – наголосив Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський разом із Олено Зеленською прибув з візитом у Париж для участі в саміті "Коаліції охочих" та ініціювання нової "антибалістичної коаліції". Глава держави представить українську антибалістичну програму (проєкт Freya). Мета – об’єднати лідерів країн, радників з безпеки та європейські оборонні компанії для побудови нової системи протиракетної оборони

За повідомленнями ЗМІ, у засіданні візьмуть участь від 25 до 35 глав держав та урядів, включаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вперше до Коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія.

#коаліція_охочих #париж #сибіга #антибалістика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та відповідні кадрові зміни. "Україна змінює свою політичну с…

Читати
Посли ЄС погодили відкриття Україні 6-го кластера переговорів про вступ, остаточне рішення 14 липня – Качка

Посли ЄС погодили відкриття Україні 6-го кластера переговорів про вступ, остаточне рішення 14 липня – Качка

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив про відкриття шостого кластера переговорів про …

Читати
Зеленський і Навроцький спробують узгодити графіки для проведення зустрічі у середу в Анкарі – радник президента

Зеленський і Навроцький спробують узгодити графіки для проведення зустрічі у середу в Анкарі – радник президента

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький за результатами короткої розмови у вівторок домовилися узгодити графіки, …

Читати
Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що на саміті НАТО союзники підтвердять подальшу підтримку України на період 2026-2027 на суму 140 млрд євро, …

Читати