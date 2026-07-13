Сибіга про саміт у Парижі: основне – посилення антибалістичних спроможностей України та розвиток Коаліції охочих

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що приєднається до роботи саміту "Коаліції охочих" у Парижі, розповів про основні питання, що розглядатимуться на заході.

"Порядок денний сьогодні зосереджений на зміцненні оборони України, зокрема антибалістичних спроможностях, розвитку Коаліції охочих та координації подальших кроків з нашими найближчими партнерами для збільшення безпекової підтримки України", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, разом із Першою леді Оленою Зеленською він також проведе зустріч із Генеральним директором ЮНЕСКО, щоб обговорити подальшу співпрацю щодо захисту культурної спадщини України та розвитку нашого стратегічного партнерства з цією організацією.

"Від Брюсселя до Парижа ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб пришвидшити ухвалення рішень, які зміцнюють оборону, стійкість та європейське майбутнє України", – наголосив Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський разом із Олено Зеленською прибув з візитом у Париж для участі в саміті "Коаліції охочих" та ініціювання нової "антибалістичної коаліції". Глава держави представить українську антибалістичну програму (проєкт Freya). Мета – об’єднати лідерів країн, радників з безпеки та європейські оборонні компанії для побудови нової системи протиракетної оборони

За повідомленнями ЗМІ, у засіданні візьмуть участь від 25 до 35 глав держав та урядів, включаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вперше до Коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія.