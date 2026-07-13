Зеленський обговорив з Макроном пріоритети перед засіданням Коаліції охочих та відзначив його орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся із французьким колегою Емманюелем Макроном, обговорили, зокрема пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також нагородив його орденом Свободи.

"Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю. Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи", – написав він у Телеграм.

Також Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на фронті та потреби України для захисту від російських атак.

"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками", – акцентував Зеленський.