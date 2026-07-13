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Політика

США в обмін на гарантування безпеки в Ормузькій протоці вимагатимуть 20% від вартості вантажів, що перевозяться, – Трамп

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США в обмін на гарантування безпеки в Ормузькій протоці вимагатимуть 20% від вартості вантажів, що перевозяться, – Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що США знову розпочинають блокаду іранських портів.

"Ормузька протока – відкрита і залишиться відкритою, з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо іранську блокаду; вона так називається, тому що її запроваджують лише проти іранських суден та клієнтів, на вхід і на вихід", – написав він у соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що решта країн можуть користуватися Ормузькою протокою без обмежень, проте США мають намір – за плату – виконувати роль гаранта судноплавства в протоці.

"США відтепер будуть відомі як "Захисник Ормузької протоки". Для чесності процесу знадобиться компенсація – в розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, за всі витрати, необхідні для гарантування безпеки в цій нестабільній частині світу", – пояснив Трамп.

Він додав, що США негайно розпочнуть упровадження таких механізмів. Коли США почнуть застосовувати таку практику і скільки часу вона триватиме, Трамп не уточнив.

#ормузька_протока #мито #трамп #сша
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