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Україна приєдналася до заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджуються зловмисна кібердіяльність Росії

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Україна приєдналася до заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджуються зловмисна кібердіяльність Росії

Україна приєдналася до заяви Північноатлантичної ради із засудженням зловмисних дій РФ проти членів НАТО у кіберпросторі: це порушення міжнародного права, а також міжнародно визнаних норм і принципів відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, повідомила пресслужба Місії України при НАТО.

"Сьогодні Україна приєднується до Заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджуються зловмисні кібердіяльності Росії. Заява була ухвалена за підсумками засідання Північноатлантичної ради", – повідомила пресслужба на своїй сторінці у Фейсбук у понеділок.

У заяві наголошується, що зловмисні кібердіяльності Росії, спрямовані проти членів НАТО, становлять порушення міжнародного права, а також міжнародно визнаних норм і принципів відповідальної поведінки держав у кіберпросторі. Члени Альянсу підтвердили свою готовність вживати рішучих колективних заходів для протидії кіберзагрозам, що походять від Росії.

У заяві також ще раз підкреслюється зобов’язання членів НАТО щодо подальшого посилення підтримки України у протидії російській агресії, зокрема у сфері кібербезпеки.

Зі свого боку Україна, спираючись на багаторічний досвід протидії російській агресії та гібридним загрозам, готова поглиблювати співпрацю зі своїми партнерами у сфері кібербезпеки, ділитися своїми знаннями та практичним досвідом, а також сприяти зміцненню нашої колективної стійкості до кіберзагроз.

"Україна особливо вітає синхронізований "потрійний удар санкцій" по зловмисних кібердіяннях Росії: одночасне введення жорстких обмежувальних заходів Сполученим Королівством та Європейським Союзом, а також ухвалення заяви Північноатлантичної ради, в якій засуджуються злочинні дії Російської Федерації у кіберпросторі", – наголошується у прессрелізі Місії.

#україна #нато #засудження #кіберпростір #агресія_рф
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