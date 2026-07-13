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Політика

Українці призовного віку, які проживають у Польщі, повинні поповнити лави ЗСУ – Косіняк-Камиш

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Українці призовного віку, які проживають у Польщі, повинні поповнити лави ЗСУ – Косіняк-Камиш
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що українці призовного віку, які проживають у Польщі, повинні повернутися в Україну, щоб поповнити лави Збройних сил України.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально роз’їжджати на авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", – заявив він під час пресконференції.

У той самий час він піддав критиці ультраправих політиків, як то Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві.

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", – заявив Косіняк-Камиш.

Як повідомлялось, Європейська комісія протягом липня поточного року має оголосити про суттєві зміни до директиви про тимчасовий захист біженців війни з України, згідно з якими тимчасовий захист надаватимуть лише тим громадянам України, які мають спеціальний сертифікат від української влади, що засвідчує, що вони не підлягають мобілізації

#польща #мобілізація #косіняк_камиш #українці
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