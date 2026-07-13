Київ та Брюссель закликали Москву та Мінськ негайно повернути до України всіх незаконно депортованих та примусово переміщених українців – заява

Європейський союз та Україна виступили зі спільною заявою, в якій закликали Росію та Білорусь забезпечити негайне та безумовне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та примусово переміщених цивільних українців, включаючи дітей.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника Каї Каллас від імені Європейського Союзу та України щодо затриманих цивільних осіб та гуманітарних наслідків агресивної війни Росії. Текст заяви оприлюднений у понеділок в Брюсселі пресслужбою Ради ЄС.

В заяві зазначається, що важке становище затриманих на тимчасово окупованих територіях України цивільних осіб було предметом обговорення на полях Ради у закордонних справах.

"Ми настійно закликаємо Росію та Білорусь забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та примусово переміщених українських цивільних осіб, включаючи дітей. Ми рішуче засуджуємо систематичну відмову Росії підтвердити особу, місцезнаходження та долю українців, які утримуються в полоні або вважаються зниклими безвісти, що є порушенням її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом у сфері прав людини, і закликаємо всі держави посилити скоординований тиск на Росію, щоб вона виконала ці зобов’язання без подальших зволікань", – йдеться в заяві.

України та ЄС також заявили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати можливість виконувати свій мандат. "Необхідно забезпечити МКЧХ доступ до всіх місць, де утримуються українські військовополонені та цивільні особи, а також сприяти підтвердженню долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, відповідно до Женевських конвенцій. Ми повторюємо наш заклик дотримуватися міжнародного гуманітарного права та права прав людини для всіх ув’язнених, включаючи припинення жорстоких страт та застосування тортур до військовополонених та цивільних осіб, які утримуються безвісти", – сказано в заяві.

Крім того, сторони підтвердили "відданість правосуддю та повній відповідальності за міжнародні злочини та інші порушення міжнародного права, скоєні в контексті війни Росії в агресії проти України". "Ми закликаємо до подальших наполегливих зусиль у рамках Ради Європи щодо введення в дію Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", – наголошується в тексті.

В заяві також рішуче засуджується триваюча агресивна війна Росії проти України та її "кричущі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини". "Ми підтверджуємо нашу тверду відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – сказано в заяві.

ЄС та Україна констатували, що з початку агресивної війни та незаконної анексії Криму в 2014 році Росія "продовжує придушувати інакомислення та переслідувати тих, кого сприймають як загрозу для окупаційних адміністрацій". "Свавільні затримання, насильницькі зникнення, широко поширені та систематичні тортури та жорстоке поводження, включаючи сексуальне насильство, незаконну депортацію до Російської Федерації та примусове переселення до інших частин тимчасово окупованих територій України, а також відмова у праві на справедливий суд та гарантіях належної правової процедури, а також у зв’язках з родиною продовжують широко документуватися, зокрема в нещодавніх звітах Управління Верховного комісара з прав людини", – сказано в заяві.

Зокрема, об’єктами політично мотивованих переслідувань, катувань та нелюдських умов утримання стають місцеві посадовці, журналісти, активісти, волонтери, релігійні діячі та інших. "Росія перешкоджає незалежним спостерігачам, пресі та громадськості отримувати доступ до тимчасово окупованих територій України, щоб запобігти незалежній журналістській діяльності та приховати систематичні порушення прав людини та гуманітарного права", – наголошується в тексті.