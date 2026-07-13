Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Київ та Брюссель закликали Москву та Мінськ негайно повернути до України всіх незаконно депортованих та примусово переміщених українців – заява

3 хв читати
Додати як джерело
Київ та Брюссель закликали Москву та Мінськ негайно повернути до України всіх незаконно депортованих та примусово переміщених українців – заява

Європейський союз та Україна виступили зі спільною заявою, в якій закликали Росію та Білорусь забезпечити негайне та безумовне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та примусово переміщених цивільних українців, включаючи дітей.

Про це йдеться у спільній заяві Високого представника Каї Каллас від імені Європейського Союзу та України щодо затриманих цивільних осіб та гуманітарних наслідків агресивної війни Росії. Текст заяви оприлюднений у понеділок в Брюсселі пресслужбою Ради ЄС.

В заяві зазначається, що важке становище затриманих на тимчасово окупованих територіях України цивільних осіб було предметом обговорення на полях Ради у закордонних справах.

"Ми настійно закликаємо Росію та Білорусь забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та примусово переміщених українських цивільних осіб, включаючи дітей. Ми рішуче засуджуємо систематичну відмову Росії підтвердити особу, місцезнаходження та долю українців, які утримуються в полоні або вважаються зниклими безвісти, що є порушенням її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом у сфері прав людини, і закликаємо всі держави посилити скоординований тиск на Росію, щоб вона виконала ці зобов’язання без подальших зволікань", – йдеться в заяві.

України та ЄС також заявили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати можливість виконувати свій мандат. "Необхідно забезпечити МКЧХ доступ до всіх місць, де утримуються українські військовополонені та цивільні особи, а також сприяти підтвердженню долі та місцезнаходження осіб, зниклих безвісти, відповідно до Женевських конвенцій. Ми повторюємо наш заклик дотримуватися міжнародного гуманітарного права та права прав людини для всіх ув’язнених, включаючи припинення жорстоких страт та застосування тортур до військовополонених та цивільних осіб, які утримуються безвісти", – сказано в заяві.

Крім того, сторони підтвердили "відданість правосуддю та повній відповідальності за міжнародні злочини та інші порушення міжнародного права, скоєні в контексті війни Росії в агресії проти України". "Ми закликаємо до подальших наполегливих зусиль у рамках Ради Європи щодо введення в дію Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України та Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України", – наголошується в тексті.

В заяві також рішуче засуджується триваюча агресивна війна Росії проти України та її "кричущі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини". "Ми підтверджуємо нашу тверду відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – сказано в заяві.

ЄС та Україна констатували, що з початку агресивної війни та незаконної анексії Криму в 2014 році Росія "продовжує придушувати інакомислення та переслідувати тих, кого сприймають як загрозу для окупаційних адміністрацій". "Свавільні затримання, насильницькі зникнення, широко поширені та систематичні тортури та жорстоке поводження, включаючи сексуальне насильство, незаконну депортацію до Російської Федерації та примусове переселення до інших частин тимчасово окупованих територій України, а також відмова у праві на справедливий суд та гарантіях належної правової процедури, а також у зв’язках з родиною продовжують широко документуватися, зокрема в нещодавніх звітах Управління Верховного комісара з прав людини", – сказано в заяві.

Зокрема, об’єктами політично мотивованих переслідувань, катувань та нелюдських умов утримання стають місцеві посадовці, журналісти, активісти, волонтери, релігійні діячі та інших. "Росія перешкоджає незалежним спостерігачам, пресі та громадськості отримувати доступ до тимчасово окупованих територій України, щоб запобігти незалежній журналістській діяльності та приховати систематичні порушення прав людини та гуманітарного права", – наголошується в тексті.

#україна #росія #повернення_українців #білорусь #єс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та відповідні кадрові зміни. "Україна змінює свою політичну с…

Читати
Посли ЄС погодили відкриття Україні 6-го кластера переговорів про вступ, остаточне рішення 14 липня – Качка

Посли ЄС погодили відкриття Україні 6-го кластера переговорів про вступ, остаточне рішення 14 липня – Качка

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив про відкриття шостого кластера переговорів про …

Читати
Зеленський і Навроцький спробують узгодити графіки для проведення зустрічі у середу в Анкарі – радник президента

Зеленський і Навроцький спробують узгодити графіки для проведення зустрічі у середу в Анкарі – радник президента

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький за результатами короткої розмови у вівторок домовилися узгодити графіки, …

Читати
Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що на саміті НАТО союзники підтвердять подальшу підтримку України на період 2026-2027 на суму 140 млрд євро, …

Читати