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Інтеграція ОПК України до європейської оборонно‑технологічної бази має стати одним із пріоритетів ЄС – спікер Ради

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Інтеграція ОПК України до європейської оборонно‑технологічної бази має стати одним із пріоритетів ЄС – спікер Ради

Інтеграція оборонно‑промислового комплексу України до європейської оборонно‑технологічної бази має стати одним із пріоритетів Європейського Союзу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Безпека України – невід’ємна частина безпеки всієї Європи. Зустрівся з комісаром Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом. Наголосив: Україна вже є не лише отримувачем допомоги, а й одним із ключових виробників сучасних оборонних технологій. Наш оборонно‑промисловий комплекс здатний виробляти більше озброєння – швидше й ефективніше, тому його інтеграція до європейської оборонно‑технологічної бази має стати одним із пріоритетів ЄС", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, під час зустрічі йшлося про посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, зокрема потребу в додаткових системах Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS‑T і достатній кількості ракет до них.

"Окремо говорили про артилерію, далекобійні засоби, системи РЕБ і безпілотні технології. Також обговорили посилення санкцій проти Росії та перекриття шляхів їх обходу", – зазначив спікер українського парламенту.

Стефанчук підкреслив, що Україна сьогодні захищає східний фланг Європи, а її бойовий досвід, технології та виробничі можливості вже формують нову європейську архітектуру безпеки.

Він також подякував Кубілюсу за особисту підтримку України та послідовне лідерство у зміцненні європейської оборони.

#стефанчук #україна #опк #єс
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