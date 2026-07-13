Трамп заявив, що США візьмуть Ормузьку протоку під свій контроль

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні домовленостей з американською стороною, не розкривши їх змісту, та заявив про намір взяти Ормузьку протоку під свій контроль.

"У нас була угода. Ніхто не знає, що у нас була угода. Це була вирішена справа. А потім вони її порушили. Вони завжди її порушують. У нас було 10 угод з цими людьми. І тому ми просто дуже сильно вдаримо по них. І ми захопимо протоку і, ймовірно, запустимо рух по ній", – сказав Трамп в ефірі Fox News.

Президент США також заявив, що США стануть охоронцями протоки та братимуть за це кошти з інших країн.

"Можливо, ми будемо янголами-охоронцями протоки. І ми маємо отримати відшкодування за це. Коли ми це зробимо, нам відшкодують, бо інші країни дуже багаті. Вони на нашому боці. І від нас не можна очікувати, що ми робитимемо це безкоштовно, а не так як ми робили протягом багатьох років. Знаєте, ми охороняли протоку 50 років поспіль, і нам ніколи за це не платили. Вони заробили всі гроші, а Сполучені Штати просто, знаєте, не хотіли. Це дивовижно! Ми охороняли її безкоштовно, а тепер ми будемо її охороняти, і нам платитимуть за охорону багато грошей. Ми просто хочемо отримати відшкодування за все це, за те, що наражали наших людей на небезпеку", – сказав він.

При цьому Трамп зазначив, що "ми не наражаємо людей, ми насправді рятуємо людей" і нагадав, що в Ірані наразі вбито 52 тис протестувальників.

Президент США стверджує, що в Ірані "більшість їхнього озброєння знищено, їхнє зенітне обладнання знищене". "Ми дуже сильно вдарили по них минулої ночі. Щоразу, коли вони запускали безпілотник, ми дуже сильно били по них", – каже Трамп.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок Центральне командування США (Центком) повідомило про початок нової серії ударів по Ірану, метою яких є послаблення його спроможностей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та притягнення іранських сил до відповідальності.