Італія пропонує нову архітектуру європейської безпеки з Україною, Туреччиною та Швейцарією – міністр оборони

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявляє, що італійська сторона пропонує сформувати в Європі нову архітектуру безпеки, яка включатиме, крім держав-членів Європейського союзу, також країни-члени НАТО, які до нього не входять, зокрема Туреччину та Норвегію, а також Україну, Молдову, Швейцарію та країни західних Балкан.

Про це йдеться в стратегічних пріоритетах в політичному документі міністерства оборони Італії на 2027-29 роки, з якими ознайомилось італійське видання La Stampa.

Крозетто називає опір України "історичним поворотним моментом", заявляє, що уряди країн Європи більше не можуть "обмежуватися можливостями планування, які будуть доступні через десять чи п’ятнадцять років, коли сценарій повністю зміниться", і що у національній безпеці країн "занадто багато прогалин, щоб негайно їх заповнити".

Міністр наголошує, що "оборона повинна забезпечити оперативні результати в терміни, продиктовані загрозою", і що важливо діяти до відкритого конфлікту, на етапі стратегічного протистояння та конкуренції. Він наголошує, що через швидку зміну безпекової ситуації оборонні плани, які будували на 10-15 років наперед, вже не відповідають поточним потребам

Очільник відомства окреслює два напрямки роботи: "розвивати довгострокові автономні можливості" та "негайно заповнювати найважливіші прогалини в потужностях".

Наводиться приклад супутникового зв’язку і ставиться середньострокова та довгострокова мета – досягти "національного та європейського" суверенітету над космічними технологіями, але тим часом "потрібне рішення – заповнення прогалини – засноване на використанні оператора, який вже має адекватне супутникове угруповання, здатне забезпечити покриття та безперервність обслуговування".

Ще однією сферою, на якій, за словами Крозетто, слід зосередити увагу та інвестиції протягом наступних трьох років, є підводний сектор. "По морському дну пролягають кабелі, якими прокладена значна частина світових комунікацій, газо- та нафтопроводів, енергетичних магістралей, життєво важливих інфраструктур, що піддаються саботажу, настільки ж простому, наскільки й важко знайти винних у ньому", – констатує міністр.

Також, за його словами, в епоху гібридних загроз найскладнішим викликом для урядів залишається кібербезпека, а поява генеративного штучного інтелекту вимагає квантового стрибка. Щоб протистояти ворожим хакерам та вірусу дезінформації Крозетто пропонує створити "національний та європейський центр боротьби з гібридною війною", що зробить обмін інструментами та інформацією між союзниками ще більш гнучким проти "кібератак, пропаганди тощо".