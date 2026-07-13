Каллас: Відставка уряду – внутрішня справа України, важливо продовжувати реформи

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас констатує, що формування уряду в Україні – внутрішня справа держави, і наголосила на важливості продовження реформ, необхідних для просування України на шляху до Європейського союзу.

Так у понеділок в Брюсселі, прибувши на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, вона прокоментувала останні події в Україні, пов’язані з відставкою прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

"Звичайно, формування уряду – це внутрішня політична справа кожного. Для нас, звичайно, важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", – пояснила Каллас.