Основний кандидат на посаду прем'єра – голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький

Основним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України є голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

Нагадаємо, що повідомлення про зустріч Зеленського із Корецьким було сьогодні першим з усіх повідомлень президента про зустрічі після новин про відставку Свириденко

Як повідомлялось, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у неділю заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".