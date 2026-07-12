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Політика

Основний кандидат на посаду прем'єра – голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький

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Основний кандидат на посаду прем'єра – голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький

Основним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України є голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

Нагадаємо, що повідомлення про зустріч Зеленського із Корецьким було сьогодні першим з усіх повідомлень президента про зустрічі після новин про відставку Свириденко

Як повідомлялось, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у неділю заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

#корецький #премєр_міністр #свириденко
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