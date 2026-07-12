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Політика

Фон дер Ляєн та Каллас візьмуть участь в Коаліції охочих з питання антибалістичного захисту України Freya

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Фон дер Ляєн та Каллас візьмуть участь в Коаліції охочих з питання антибалістичного захисту України Freya

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас візьмуть участь в засіданні Коаліції охочих, присвяченому українському антибалістичному проєкту Freya, яке пройде у другій половині понеділка, 13 липня, у Парижі.

Відповідний порядок денний фон дер Ляєн та Каллас оприлюднений на сайті Європейської комісії. Раніше, у п’ятницю, головний речник Європейської комісії Паула Піньйо зазначила, що "цю зустріч щодо України організовує президент Франції Еммануель Макрон". У вівторок президент Європейської комісії також візьме участь у святкуванні національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

Як повідомлялося раніше, 9 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи Freya, до участі в якій планують залучити лідерів держав і оборонні компанії. "Цей проєкт – це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом щодо збиття балістичних цілей, аналогом Patriot, але більш масового виробництва і більш дешевої системи. Таке завдання було сформульовано мною і нашими виробниками. Це європейська модель. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом", – сказав він.

За повідомленнями ЗМІ, у засіданні візьмуть участь від 25 до 35 глав держав та урядів, включаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вперше до Коаліції охочих приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Наступного дня лідери візьмуть участь у святкуванні Дня взяття Бастилії у Франції, в якому візьмуть участь 500 військовослужбовців коаліції, включаючи діючих українських солдатів, які пройдуть маршем Парижем разом зі спільним прольотом винищувачів під управлінням пілотів Франції та України.

#фон_дер_ляєн #каллас #freya #єс #антибалістика
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