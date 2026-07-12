Зеленський обговорив із Тереховим взаємодію між центральною та місцевими владами та ключові потреби громад

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міським головою Харкова Ігорем Тереховим та обговорив, зокрема взаємодію між центральною та обласними і місцевими владами та ключові потреби громад.

"Зустріч з мером Харкова Ігорем Тереховим. Виклики для міста дуже серйозні – Харків під щоденними російськими терористичними ударами. Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб. Ми обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються. Плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. Досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений і на інші наші міста та громади", – написав він у Телеграмі.