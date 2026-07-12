Посол України в США Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин – джерело

Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина залишить дипломатичну службу за власним бажанням, президент задоволений її роботою.

Відповідну інформацію підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

За словами співрозмовника, Стефанішина попросила про завершення служби із особистих обставин ще минулого тижня.

"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – наголосило джерело.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про свою відставку. Народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос) заявив, що, ймовірно, вона буде призначена послом України у США.

Як повідомляє сайт посольства України у США, Ольга Стефанішина була призначена на посаду указом президента України від 27 серпня 2025 року. До цього обіймала посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністра юстиції України. Також була членом Ради національної безпеки і оборони України та очолювала Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, де керувала розробкою адаптованої Річної національної програми.