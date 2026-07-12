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Політика

В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський

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В Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії – Зеленський
Фото: ttps://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії України та відповідні кадрові зміни.

"Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує Український народ", – написав він у Телеграм.

За словами Зеленського, так само зміна політичної стратегії торкнеться і внутрішньої політики.

"В Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді прем’єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером", – заявив Зеленський.

Також президент анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

#кадри #свириденко #зеленський #кабмін
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