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Стефанчук і МакКол обговорили рішення саміту НАТО, що посилять захист України від ракетного терору Росії

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Стефанчук і МакКол обговорили рішення саміту НАТО, що посилять захист України від ракетного терору Росії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та почесний голова комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл МакКол обговорили результати саміту НАТО, які посилять захист України від ракетного терору Росії.

"Зустрівся в Києві з Майклом МакКолом – почесним головою комітету Палати представників США із закордонних справ. Обговорили результати саміту НАТО в Анкарі для України, зокрема рішення, які можуть суттєво посилити захист від російського ракетного терору. Окремий акцент – на ліцензіях для виробництва ракет-перехоплювачів до систем Patriot, які здатні збивати балістику й рятувати життя українців", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у п’ятницю.

За словами спікера українського парламенту, він поінформував МакКола про ситуацію на фронті, потреби Сил оборони та наголосив на важливості подальшого поглиблення українсько-американської співпраці – у сфері ППО, далекобійних спроможностей, оборонного виробництва й санкційного тиску на Росію.

Стефанчук розповів, що МакКол відзначив успіхи українських Сил оборони, розвиток оборонно-промислового комплексу України та стійкість українського суспільства.

"Подякував за увагу до України, підтримку двопартійних ініціатив у Палаті представників США та лідерство в питаннях, які безпосередньо впливають на нашу здатність захищати людей і наближати справедливий мир", – зазначив голова Верховної Ради.

#анкара #нато #сша #майкл_маккол #стефанчук #ппо
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