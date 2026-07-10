Посли ЄС погодили відкриття Україні 6-го кластера переговорів про вступ, остаточне рішення 14 липня – Качка

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив про відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до Європейського союзу "Зовнішні відносини".

"Сьогоднішнє рішення Coreper (Комітет постійних представників країн ЄС – ІФ-У) про схвалення відкриття Кластера 6 "Зовнішні відносини" є ще одним важливим кроком у наших європейсько-українських переговорах щодо приєднання", – написав Качка в соцмережі Х у п’ятницю.

Він висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення і повідомив, що прийняття остаточного формального рішення очікується наступного тижня, 14 липня.

"Кластер 6 має особливе значення в нинішньому глобальному безпековому середовищі. Спільна політика безпеки та оборони, торгівля, гуманітарна допомога та співробітництво у сфері розвитку наближають Україну до Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на формальне рішення 14 липня", – написав Качка.