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ЄС дозволить Києву закуповувати за рахунок свого кредиту зброю у Великої Британії – медіа

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ЄС дозволить Києву закуповувати за рахунок свого кредиту зброю у Великої Британії – медіа

ЄС і Велика Британія незабаром мають оголосити про домовленості, згідно з якими Україна за рахунок кредиту на EUR60 млрд на оборонні потреби зможе закуповувати британську зброю, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"За їхніми словами, ЄС після місяців переговорів близький до укладення угоди з урядом Великої Британії з метою дозволити британським компаніям отримувати вигоду від програми. Співрозмовники повідомили, що відповідну заяву зроблять, імовірно, наступного тижня – у понеділок у Парижі на зустрічі Коаліції охочих країн, які підтримують Україну", – інформує агентство.

Джерела додали, що домовленості було досягнуто на полях саміту НАТО, що відбувся в Анкарі.

За приєднання до програми з Лондона плату не братимуть, але він зобов’язується зробити свій фінансовий внесок, коли Київ вдасться до позики для закупівлі зброї в компаній із країн-кредиторів.

Агентство зазначає, що цю ініціативу можна розглядати як примирливий жест ЄС після того, як Брюссель і Лондон не змогли домовитися про участь Британії в програмі переозброєння "Дії щодо гарантування безпеки для Європи" (SAFE) через суперечки Великої Британії щодо плати за забезпечення доступу. Переговори про кредит Києву відбувалися більш гладко, причому країни ЄС, включно з Нідерландами, виступали за якнайшвидше укладення угоди з Лондоном.

В уряді Великої Британії та в Єврокомісії (ЄК) інформацію не прокоментували.

Рада ЄС 23 квітня ухвалила рішення про надання Україні у 2026-2027 рр. кредиту розміром EUR90 млрд, з яких EUR60 млрд призначені на оборонні потреби. У 2026 році EUR28,3 млрд з EUR60 млрд оборонного пакета буде виділено на підтримку оборонно-промислового потенціалу країни, зазначали в ЄК.

#зброя #закупівля #єс #велика_британія
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