Головним сигналом саміту НАТО стало "зелене світло" від Трампа щодо ракет для Patriot – директор європейського офісу КБФ Бужаньський

Найважливішим меседжем зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті НАТО в Анкарі стало рішення Трампа дати "зелене світло" щодо виробництва ракет для систем Patriot в Україні, зазначив директор європейського офісу Київського безпекового форуму (КБФ) Марцін Бужаньський під час спеціальної дискусії КБФ "Саміт НАТО в Анкарі: рішення, виклики та шлях уперед".

Успіх саміту він розклав на кілька складових, назвавши першою з них поглиблення оборонної співпраці України. "Це успіхи співпраці у галузі оборони, формування нових партнерств, фінансування виробництв й надання фінансування для проєктів з використанням нових українських технологій та інновацій", – зазначив директор європейського офісу КБФ.

Не менш важливим Бужаньський назвав чіткий сигнал про довгострокову підтримку України. "Гроші будуть надаватися й далі, щоб тиснути на росію. Путін зараз лякає тим, що вдарить, сподіваючись на відсутність єдності. Він дуже не хотів би, щоб Україна отримала Patriot з інших країн", – резюмував він.

Дискусія відбулась у Києві в межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" – серії експертних розмов про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.