Більшість американців вважає, що підтримка України має зміцнитися – експосол

Проміжні вибори до Конгресу США суттєво не вплинуть на підтримку України, оскільки її стабільно підтримують більшість американців, зазначив почесний співробітник Атлантичної Ради, експосол США в Україні (2006-2009, 2019-2020) Вільям Тейлор під час спеціальної дискусії Київського безпекового форуму (КБФ) "Саміт НАТО в Анкарі: рішення, виклики та шлях уперед".

Відповідаючи на питання про можливі наслідки виборів у листопаді, Тейлор наголосив на стійкому рівні підтримки України в США. "Конгрес чітко висловився на підтримку України в боротьбі з Росією. Делегація конгресменів в Анкарі чітко демонструє підтримку. Те саме можна сказати про широкий загал: якщо ви запитаєте в американців, як вони ставляться до українців, то більшість вважає, що підтримка України має зміцнитися", – зазначив він.

За його словами, чинна адміністрація також може рухатися в цьому напрямі. "Я не думаю, що ці вибори матимуть великий вплив, оскільки загальний рівень підтримки вже присутній", – наголосив дипломат.

Окремо Тейлор наголосив, що Україна є контрибутором безпеки і "робить те, заради чого формувалося НАТО, – стримує Росію".

Дискусія відбулась у Києві в межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" – серії експертних розмов про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.