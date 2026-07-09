Яценюк про підсумки саміту НАТО: Путін втратив момент, і події розвиваються не за його планом

Розвиток подій навколо російсько-української війни не відповідає очікуванням Володимира Путіна, переконаний голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр України (2014-16 роках) Арсеній Яценюк, коментуючи підсумки саміта НАТО в Анкарі.

"Нинішній розвиток подій не відповідає очікуванням Путіна. Ні до Анкориджа, ні після нього. Він втратив момент", – зазначив Яценюк під час спеціальної дискусії КБФ "Саміт НАТО в Анкарі: рішення, виклики та шлях уперед".

Голова КБФ назвав рішення президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot важливим кроком, який, однак, потребує часу. "Це справді вагомий результат. Проте на реалізацію цього рішення потрібен час. А Росія все ще домінує в повітрі завдяки своїм балістичним ракетам. Ось чому нам терміново потрібні протиракетні засоби", – сказав він.

Голова КБФ застеріг від передчасних висновків про переломний момент у війні. "Це війна на виснаження. І я не казатиму, що ми досягли поворотної точки чи переломного моменту. Воєнний злочинець Путін не змінив своїх планів. Тож нам треба закрутити йому гайки, чинити шалений тиск, запровадити додаткові санкції, щоб США та НАТО були в грі, а Росія – поза грою", – зазначив Яценюк.

Дискусія відбулась у Києві в межах проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" – серії експертних розмов про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.