Гаазька декларація ПА ОБСЄ вимагає від України реформ і зміцнення демократії – Герасимов

Гаазька декларація Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), ухвалена за результатами 33-ї літньої сесії ПА ОБСЄ, як і резолюція Європейського парламенту, вказує на неприпустимість тиску на опозицію та ставить це умовою членства в Європейському союзі, зазначає народний депутат України, співголова парламентської фракції "Європейська солідарність", віце-президент комітету ПА ОБСЄ Артур Герасимов.

"Документ, де з 216 головних параграфів понад 60 присвячені Україні. Йдеться і про визнання злочинів росії проти українського народу, нашої держави та культури. Партнери зафіксували роль України як ключового захисника східного флангу всього демократичного світу. Це безумовна перемога всієї нашої делегації, яка представляла Україну на цьому заході і доказ, що російська агресія проти України залишається у фокусі усіх цивілізованих країн світу", – написав Герасимов у Facebook в четвер.

Проте, за його словами, міжнародні партнери у документі "прямо наголошують: стійкість України та наша перемога залежать не лише від зброї, а й від сили наших власних демократичних інституцій, парламентського плюралізму, верховенства права та незалежності антикорупційних органів".

"Це пряме свідчення того, що Захід чекає від команди Зеленського реальних реформ, боротьби з корупцією і зміцнення демократії, а не її згортання. Наші союзники прагнуть бачити Україну європейською державою, а не копією "маленького російського режиму" з монополією на владу, знищенням опозиції, тиском на медіа чи запровадженням безпідставних незаконних санкцій на лідера опозиції. Від виконання цих вимог залежить наше майбутнє членство в Європейському Союзі", – вказав Герасимов, подякувавши партнерам за продовження підтримки України.

В свою чергу керівник Постійної делегації в ПА ОБСЄ, народний депутат від партії "Слуга Народу" та голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що схвалена генеральна Гаазька декларація "повністю відповідає як нагальним, так і стратегічним цілям України".

"З 216 пунктів Декларації більше 60 чітко спрямовані на підтримку нашої країни та жорстке засудження війни держави-агресора. Більше 20 пунктів також відповідають спільним інтересам і завданням як України, так і інших країн-членів ОБСЄ – за виключенням держави-злочинця, звісно", – зазначив парламентар.

Крім основного документа, делегати Асамблеї продемонстрували єдність під час голосування за розширений пакет додаткових рішень, які дають правову та політичну оцінку діям окупаційних військ, а також захищають свободу слова, права журналістів і корінних народів, які зазнають систематичних переслідувань з боку РФ.

"У пакеті додаткових резолюцій ПА ОБСЄ також одноголосно підтримала резолюції з окремими наголосами на злочинах проти людяності та воєнних злочинах рф. Окремо відзначено важливість ролі України як захисниці східного флангу демократичного світу і необхідність всебічної підтримки нашої країни", – деталізував Потураєв.

За його словами, важливою частиною роботи українських представників у Нідерландах став інтенсивний двосторонній діалог. На полях сесії пройшли численні переговори з ключовими західними партнерами для оперативного просування оборонних та стратегічних потреб нашої держави. "Члени української делегації провели десятки особистих зустрічей, просуваючи наші наявні потреби. Також були проведені змістовні двосторонні переговори з делегаціями від Великої Британії, Нідерландів, Канади, Німеччини та США. Україна залишається у фокусі міжнародної уваги та підтримки", – підсумував Потураєв.