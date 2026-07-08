Порошенко про резолюцію Європарламенту: депутати прямо вимагають утриматися від переслідувань опозиції

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначає, що прийнятою в середу резолюцією Європейський парламент став на захист демократії в Україні та підтримав її у війні проти РФ.

"Європейські депутати прямо вимагають від української влади утриматися від політично мотивованих переслідувань опозиції, персональних санкцій проти лідера опозиції та представників громадянського суспільства. На це варто звернути окрему увагу української влади, зокрема, застерегти її від спроб тиску на суд", – написав Порошенко у Facebook в середу.

Європарламент також наголошує, що будь-які обмеження прав і свобод, запроваджені в надзвичайних умовах, не мають бути постійними, зазначає політик. "Не менш важливо, що резолюція містить чіткі вимоги щодо внутрішньої політики України. Європарламент наголошує на необхідності безумовного дотримання принципів верховенства права, політичного плюралізму, поваги до опозиції та недопущення використання правоохоронних органів як інструментів політичного тиску", – написав депутат.

Також Порошенко зазначив, що Європарламент закликає Україну забезпечувати подальшу підтримку свободи вираження поглядів і медійної незалежності, "а не відключати опозиційні телеканали від ефірного мовлення".

При цьому він привітав заклик Європарламенту до посилення санкцій проти РФ.

"Ця резолюція чітко визначає: справедливий мир можливий лише на умовах поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо нашого права на самооборону, жодного права вето для росії на членство України в Європейському Союзі та НАТО. Особливо важливо, що Європейський Парламент підтвердив: майбутнє України – в Європейському Союзі… Шлях України до перемоги, справедливого миру і повноправного членства в Європейському Союзі незворотний. Наше завдання – виконати свою частину роботи, зміцнити демократію, верховенство права та єдність українського суспільства", – зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, в своїй резолюції Європарламент привітав відкриття першого основного блоку переговорів про вступ України до ЄС у червні 2026 року та висловив сподівання, що наступні блоки будуть розпочаті найближчим часом.

"460 голосами "за", 136 "проти" та 59 утрималися, Парламент закликав до конструктивної дискусії щодо шляхів просування європейської інтеграції України з урахуванням стратегічних інтересів ЄС. Депутати Європарламенту наголошують, що держави-члени ЄС повинні враховувати динаміку подій у країнах-кандидатах, зокрема спроби Росії підірвати громадську підтримку вступу до ЄС, та працювати над зміцненням майбутньої безпеки України та європейського континенту", – повідомляє пресслужба Європарламенту.

У представленому в ЄП звіті щодо ходу реформ в Україні високо оцінюються надзвичайні зусилля України щодо зміцнення демократичних інститутів та забезпечення принципу поділу влади в умовах війни. Щодо питання майбутніх виборів у тексті підкреслюється важливість надання достатнього часу для забезпечення дотримання необхідних стандартів та умов для проведення вільних і справедливих виборів після скасування воєнного стану.