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Політика

Ердоган заявив, що схиляє Росію до миру в Україні

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Ердоган заявив, що схиляє Росію до миру в Україні

Туреччина використовує власні канали комунікації, щоб схилити Володимира Путіна до переговорів з Україною. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО в Анкарі.

"Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв’язку, щоб спрямувати Росію до миру. Щодо війни в Україні, я поділяю бачення миру пана Трампа", – наводить слова турецького лідера державне інформаційне агентство Anadolu.

Ердоган також додав, що підтримує ініціативу президента США щодо формування переліку пріоритетних потреб України (PURL). "Висловлюю свою підтримку його (Трампа – ІФ-У) ініціативі скласти перелік пріоритетних потреб України".

#анкара #україна #переговори #росія #мир #нато #ердоган #саміт
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