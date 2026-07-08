Трамп незадоволений роллю Іспанії в НАТО, пригрозив розірвати торговельні зв'язки з нею

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Іспанію, назвавши країну жахливим партнером по НАТО та пригрозивши розривом торговельних відносин із Мадридом.

"Іспанія – це жахливий партнер у НАТО, спілкуватися з нею – це лише марна трата часу. Вони ніяк не беруть участі, вони не платять, я не хочу мати справ з Іспанією і маю намір розірвати торговельні відносини з Іспанією", – сказав Трамп журналістам в Анкарі.

"Іспанія – безнадійна. Усі мають платити й працювати, але кілька країн, зокрема Іспанія, вороже ставляться до цього, і водночас просять торгувати з ними, але я не маю наміру мати з ними справу", – зазначив американський президент.