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Трамп незадоволений роллю Іспанії в НАТО, пригрозив розірвати торговельні зв'язки з нею

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Трамп незадоволений роллю Іспанії в НАТО, пригрозив розірвати торговельні зв'язки з нею
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Іспанію, назвавши країну жахливим партнером по НАТО та пригрозивши розривом торговельних відносин із Мадридом.

"Іспанія – це жахливий партнер у НАТО, спілкуватися з нею – це лише марна трата часу. Вони ніяк не беруть участі, вони не платять, я не хочу мати справ з Іспанією і маю намір розірвати торговельні відносини з Іспанією", – сказав Трамп журналістам в Анкарі.

"Іспанія – безнадійна. Усі мають платити й працювати, але кілька країн, зокрема Іспанія, вороже ставляться до цього, і водночас просять торгувати з ними, але я не маю наміру мати з ними справу", – зазначив американський президент.

#анкара #нато #іспанія #трамп
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