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Політика

Трамп вважає, що домовленості з Іраном більше не діють

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню та подальших переговорів більше не діють, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.

"Мені здається, це більше не працює", – сказав він журналістам в Анкарі.

На думку Трампа, іранська сторона не дотримується домовленостей. "З ними щось не так", – додав він про іранське керівництво.

Водночас він зазначив, що не проти, якщо його команда продовжить спроби врегулювання. "Вони можуть продовжувати переговори. Але мені здається, це марна трата часу", – сказав президент США.

#іран #трамп #сша #домовленості
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