Стубб: Кремль почне переговори, якщо відчує, що російська громадськість налаштована проти війни

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що РФ зупинить війну проти України та почне переговори, якщо відчує, що російська громадськість налаштована проти війни.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"(...) Вони (росіяни – ІФ-У) зупинять цю війну та почнуть переговори, якщо відчують, що російська громадськість налаштована проти війни. І саме це ми зараз і бачимо. Тож моє послання – продовжувати тиск, а потім сісти за стіл переговорів. Я все ще вважаю, що найкращим рішенням є припинення вогню", – наголосив Стубб.

Також він зазначив, що мав вчора переговори із президентом України Володимиром Зеленським, а також з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Сьогодні я сидітиму поруч із президентом Макроном. Вчора я обговорював це з президентом Урсулою фон дер Ляєн та президентом Антоніо Коштою. Це питання постійно обговорюється. Я думаю, що нам просто потрібно зібратися з силами прямо зараз. Але те, що, на мою думку, ми зараз бачимо, – це ескалація. І, сподіваюся, це призведе до деескалації та, зокрема, до того, що росіяни сядуть за стіл переговорів", – наголосив Стубб.