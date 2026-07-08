Кошта Зеленському в Анкарі: ми стоїмо з Україною на кожному кроці

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на полях саміту НАТО в Анкарі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши у скорому відкритті нового переговорного кластеру щодо вступу України в Європейський союз та у підтримці в протистоянні російській агресії.

Про це Кошта повідомив у середу на своїй сторінці в соцмережі Х, додавши фото із зустрічі.

"З президентом України Зеленським в Анкарі. Ми рухаємося вперед щодо вступу України до ЄС. Відкриття нового переговорного кластера має відбутися найближчим часом", – написав президент Європейської ради.

Кошта зазначив, що з метою "досягнення миру для України через силу зростає глобальний імпульс: збільшення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, а також посилення тиску на Росію для участі в змістовних мирних переговорах". "Ескалація нападів Росії на міста та інфраструктуру України є доказом того, що вона не досягла своїх цілей на полі бою. Ми стоїмо з Україною на кожному кроці", – наголосив президент Європейської ради.