Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Кошта Зеленському в Анкарі: ми стоїмо з Україною на кожному кроці

1 хв читати
Додати як джерело
Кошта Зеленському в Анкарі: ми стоїмо з Україною на кожному кроці

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на полях саміту НАТО в Анкарі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши у скорому відкритті нового переговорного кластеру щодо вступу України в Європейський союз та у підтримці в протистоянні російській агресії.

Про це Кошта повідомив у середу на своїй сторінці в соцмережі Х, додавши фото із зустрічі.

"З президентом України Зеленським в Анкарі. Ми рухаємося вперед щодо вступу України до ЄС. Відкриття нового переговорного кластера має відбутися найближчим часом", – написав президент Європейської ради.

Кошта зазначив, що з метою "досягнення миру для України через силу зростає глобальний імпульс: збільшення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, а також посилення тиску на Росію для участі в змістовних мирних переговорах". "Ескалація нападів Росії на міста та інфраструктуру України є доказом того, що вона не досягла своїх цілей на полі бою. Ми стоїмо з Україною на кожному кроці", – наголосив президент Європейської ради.

#анкара #кошта #нато #саміт #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що на саміті НАТО союзники підтвердять подальшу підтримку України на період 2026-2027 на суму 140 млрд євро, …

Читати