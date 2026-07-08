Зеленський і Навроцький спробують узгодити графіки для проведення зустрічі у середу в Анкарі – радник президента

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький за результатами короткої розмови у вівторок домовилися узгодити графіки, щоб провести зустріч у середу на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Вчора ввечері президенти говорили, це була недовга розмова, і домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки, щоб ще могла бути зустріч", – сказав Литвин журналістам.

Раніше Навроцький повідомив, що у вівторок на полях саміту НАТО мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, не виключив продовження комунікації і сьогодні.