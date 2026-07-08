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Прем'єр Чехії заявив, що внесок до PURL буде одноразовою сумою

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Прем'єр Чехії заявив, що внесок до PURL буде одноразовою сумою

Чеський внесок до програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для України буде одноразовою сумою, заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Це питання до пана Мацінки (міністр закордонних справ Чехії – ІФ-У), який знайшов якісь гроші, які мали бути призначені для України. Я не знаю точно, скільки це, якась менша сума. Оскільки ми зобов’язалися не давати Україні грошей (на зброю – ІФ-У) і ми будемо продовжувати це робити. Мацінка насправді направив ці гроші на програму PURL, але це одноразова менша сума, я не знаю, яка", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів щодо участі в ініціативі.

Також Бабіш повторив, що Чеська Республіка не виконає свого зобов’язання витратити два відсотки ВВП на оборону цього року.

"Я думаю, що ми не досягнемо двох відсотків цього року", – сказав Бабіш.

Раніше у чеських медіа повідомлялося, що Чеська Республіка перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу "Список пріоритетних вимог України" (PURL), в рамках якої країни-союзники оплачують американське військове спорядження для України. Про це заявив міністр закордонних справ Петр Мацінка перед своїм від’їздом на саміт НАТО у вівторок. Президент Петр Павел назвав участь Чеської Республіки в системі PURL позитивним сигналом.

#анкара #нато #саміт #бабіш #purl #чехія
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