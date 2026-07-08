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Політика

Зеленський провів зустріч із Мелоні на полях саміту НАТО

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Зеленський провів зустріч із Мелоні на полях саміту НАТО
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, яка запевнила у продовженні підтримки українського народу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", лідери мали двосторонню зустріч у середу вранці в Анкарі, де проходить саміт НАТО.

Пізніше в італійському уряді підтвердили, що Мелоні сьогодні зустрілася з президентом Зеленським на полях саміту НАТО.

"Під час зустрічі було підтверджено тверду відданість Італії Україні та шляху до справедливого та міцного миру", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що прем’єр-міністр також підтвердила продовження допомоги Італії населенню України, приділяючи особливу увагу зміцненню стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак.

#анкара #нато #саміт #італія #мелоні #зеленський
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