Мерц: на саміті НАТО ми продовжимо підтримувати Україну з EUR140млр на 2026-2027. РФ не має жодних шансів перемогти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що на саміті НАТО союзники підтвердять подальшу підтримку України на період 2026-2027 на суму 140 млрд євро, висловивши впевненість, шо у Росії немає жодних шансів виграти цю війну.

Про це він заявив у середу в Анкарі, прибувши на саміт НАТО.

"Я впевнений, що з Анкари ми матимемо новий дух у НАТО, який зробить НАТО сильнішим, який зробить НАТО більш єдиним, і ми, звичайно, також обговоримо Україну. Ми продовжуватимемо допомагати Україні. Ми також започаткували спільну ініціативу в Європі на наступні два роки, 2026 та 2027, щодо щорічного надання Україні 70 млрд євро. Тепер виключно Росія повинна припинити цю війну, і ми зробимо все, що в наших силах, сьогодні, щоб досягти цього та надіслати чіткий сигнал Москві: у Росії немає жодних шансів виграти цю війну", – заявив Мерц.

Канцлер Німеччини висловив переконання, що росіяни "не досягнуть своїх воєнних цілей". "Чим швидше ми припинимо цю війну, тим краще для Європи, тим краще для Росії та тим краще для миру у світі", – наголосив він.

Говорячи про саміт в цілому, Мерц вказав, що союзники обговорять виконання вже досягнутих на саміті в Гаазі минулого року домовленості щодо посилення оборонних зусиль європейських союзників та Канади. "Ми це досягли. Ми значно покращили оборонні зусилля в більшості країн-членів Європейського Союзу та в НАТО. Ми обговоримо це сьогодні, і ми зробимо НАТО більш європейським, щоб воно могло залишатися трансатлантичним", – зазначив він.

У цьому зв’язку канцлер навів приклад угоди, яку Німеччина досягла у вівторок на Форумі оборонної промисловості між Канадою, Норвегією та Німеччиною про співпрацю в будівництві підводних човнів. "Це об’єднає нас на десятиліття в усьому Атлантичному регіоні. З цієї точки зору також оборона стане набагато більш європейською та набагато інтенсивнішою", – переконаний Мерц.