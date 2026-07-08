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Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО: Україна – це безпековий партнер і контрибутор альянсу

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Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО: Україна – це безпековий партнер і контрибутор альянсу
Фото: МЗС України

Україна вже не є країною, яка просто шукає захисту; Україна – це безпековий партнер і контрибутор НАТО, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як повідомила пресслужба МЗС, про це міністр сказав на засіданні Ради Україна-НАТО в Анкарі у середу.

"Україна вже не є країною, яка просто шукає захисту; Україна – це безпековий партнер і контрибутор. Ми здатні привнести до колективної безпеки нашу унікальну силу, досвід та інновації. НАТО 3.0 не буде повним без України. Разом ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та наближаємо сталий мир для України та решти Європи", – зауважив Сибіга.

Глава МЗС поінформував партнерів про наслідки останніх атак Росії, а також про успіхи України на полі бою, в оборонній промисловості та далекобійних санкціях проти агресора.

"Сила українських захисників наближає мир. Але для цього ми потребуємо незмінної підтримки наших союзників. Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом. Передав терміновість посилення захисту від балістичних загроз. Путін робить ставку на балістичний терор як свою останню перевагу. Тому балістичний захист – це не лише порятунок життів; це спосіб примусити Москву до припинення війни", – зазначив міністр.

Сибіга заявив, що Україна терміново потребує своєчасних поставок систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, особливо напередодні зими. Міністр підкреслив, що додаткові внески до PURL є критично важливими. За його словами, на цьому етапі битва за небо визначить траєкторію війни. Тому перемога в повітрі критично важлива для завершення війни.

Міністр висловив вдячність усім союзникам за їхню непохитну підтримку та відданість, додаткові внески, оголошені на засіданні, та віру в здатність України перемагати.

#анкара #україна #нато #саміт #сибіга #війна
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